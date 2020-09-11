بعد التطبيع مع إسرائيل.. وزير الخارجية الفلسطيني يستدعي سفيره من البحرين للتشاور

إثر الخطوة التطبيعية التي قامت بها مملكة البحرين، الليلة، بإعلانها إقامة علاقات تطبيع وتوقيع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال؛ في انتهاك خطير لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية، وفي تهديد كبير لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، الدكتور رياض المالكي استدعاءه الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وتؤكد دولة فلسطين، وكما جاء في بيان القيادة رفضها المطلق لهذه الخطوة المجانية التي اقدمت عليها مملكة البحرين نحو التطبيع مع دولة الاحتلال، وتدعوها للتراجع عنها، حفاظا على العلاقات التاريخية الفلسطينية البحرينية التي نحرص عليها وحفاظا على المبادئ التي لطالما التزمت بها مملكة البحرين عبر السنين في دفاعها عن الحق الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.