تنظيم القاعدة يهدد شارلي إيبدو بسبب رسوم مسيئة للنبي.. ويحذر ماكرون

هدد تنظيم القاعدة مجلة "شارلي ايبدو" الفرنسية الساخرة، بعدما أعادت نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد، بالتزامن مع محاكمة المتهمين بالهجوم على الصحيفة في 2015، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل.
وفي ذكرى هجمات سبتمبر 2001، حذر تنظيم القاعدة في مجلة تابعة له باللغة الإنجليزية إن "شارلي إيبدو" ستكون خاطئة إذا اعتقدن أن هجوم 2015 ، كان لمرة واحدة فقط.
وقال التنظيم الإرهابي إنه يوجه نفس الرسالة لرئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، مثلما وجهها لسلفه فرانسوا هولاند الذي كان رئيسا للبلاد وقت الهجوم على الصحيفة عام 2015.
وأوضح "القاعدة" أن فرنسا في عهد الرئيس ماكرون أعطت "الضوء الأخضر" لأعادة نشر الرسوم.
وأعادت الصحيفة الفرنسية نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي تزامنا مع محاكمة 14 متهما في واقعة الهجوم الإرهابي على الصحيفة في يناير 2015 والذي راح ضحيته 12 من العاملين بها.
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