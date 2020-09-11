ماذا دار بين حمدوك ووزير الخارجية السعودي في الاتصال الهاتفي؟

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اطمأن خلاله على الأوضاع بالبلاد في أعقاب كارثة الفيضانات التي تواجهها البلاد.

وأكد وزير الخارجية السعودي دعم ووقوف المملكة المستمر بجانب السودان، كما شدد على عزم بلاده مواصلة عمليات إيصال المساعدات السعودية عبر جسر جوي يحمل مواد غذائية وأدوية ومعينات أخرى متنوعة.

في ذات السياق أكد وزير الخارجية السعودي متابعة بلاده لمخرجات مؤتمر أصدقاء السودان الأخير الذي استضافته الرياض وأختتم بـ "إعلان الرياض" الذي حث حركات الكفاح المسلح على استكمال عمليات التفاوض والحوار ليكون السلام شاملًا، كما أوضح أن بلاده تدعم انخراط الجميع في المرحلة الثانية من عملية السلام.

من جانبه عبّر رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للحكومة الانتقالية في ظل التحديات التي تجابه عملية الانتقال السياسي، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.