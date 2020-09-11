دوت الخليج :- حذرت مديرية الامن العام من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء الليلة تحت طائلة المساءلة القانونية.

واكدت المديرية ان البيان الذي يتم تداوله الان قديم ويعود لحادثة وقعت قبل نحو عام.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الامن الاردني يحذر من تداول بيانات قديمة واشاعات حول انفجار الزرقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.