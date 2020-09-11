انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. خطوات تقديم الدروس الافتراضية على منصة مدرستي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ومن خلال صفحتها الرسمية على تويتر، طرق إعداد وتقديم الدروس الافتراضية للمعلمين وذلك من خلال منصة مدرستي ومايكروسوفت تيمز.

و تطبيق تيمز هو احد برامج شركة مايكروسوفت، وتم إنشاؤه للشركات والمؤسسات لإجراء الاجتماعات عبر الإنترنت بهدف تنظيم جميع الاتصالات، ولكن وبعد جائحة كورونا استخدم كوسيلة للتعلم عن بعد ليسهل عملية تواصل المعلم مع طلابه، وتم استخدامه من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية لتسهيل عملية التعلم عن بعد.

و قد أوضحت الوزارة انه يمكن للمعلمين والمعلمات ومن خلال منصة مدرستى وبرنامج تيمز تقديم دروسهم الافتراضية والتواصل مع الطلاب بطريقة فعالة، وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة.

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خطوات تقديم الدروس الافتراضية على منصة مدرستي

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي وذلك بحساب مايكروسوفت. تحديد الدرس من خلال الجدول الدراسي وتقديم الدرس الافتراضي. فتح تطبيق مايكروسوفت تيمز. فتح شاشة الدرس لتقديمه و للتواصل والتفاعل مع الطلاب.

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وقد أعلن وزير التعليم الدكتور حمد أل شيخ أنه تم تسجيل اكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة على منصة مدرستي، ما يمثل 85% من إجمالي عدد الدارسين بالمملكة العربية السعودية.