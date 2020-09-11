انت الان تتابع تفاصيل خبر “اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل” الرئيس يهنيء ملك البحرين بهذه الخطوة التاريخية والمنامة تلحق بالإمارات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن اليوم الرئيس الأمر عن التوصل إلى اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، وبذلك تكون امنامة هي الدولة الثانية التي تعلن تطبيع العلاقات مع دولة الكيان الإسرائيلي، وذلك بعد الإمارات، فيما أشار ترامب إلى وجود دول أخرى عربية ستخطو نفس خطوة البحرين والإمارات.

اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

كما هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ملك البحرين على هذه الخطوة التي وصفها بيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بالتاريخية، وأكد أن هذه الخطوة سوف تفتح آفاق السلام في منطقة الشرق الأوسط وسيتم التوصل لتسوية شاملة للقضية الفلسطنية.

كما أعلن صائب عريقات أنه بعد توقيع اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل، تم استدعاء السفير الفلسطيني بالمنامة من أجل التشاور وبتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك حسبما نشرت وكالة “روسيا اليوم”.

Advertisements

اقرأ أيضاً:

قرار إجباري من التموين لكل بطاقة يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص

مرض حذر منه السيسي منذ عامين ثبت اليوم أنه سبب للإصابة بكورونا

“بعد تخفيضه حتى 70%” ننشر سعر متر التصالح في مخالفات البناء بـ 23 محافظة

كما أعرب ملك البحرين عن امتانه وتقديره لاتصال الرئيس السيسي وتهنئته على اتفاق السلام مع إسرائيل.

أقرأ أيضاً:

تفاصيل بيان القوات المسلحة حول واقعة المجند والكمسري

“بعد تخفيضها” أسعار تجديد رخصة القيادة من وحدات المرور

القبض على رجل أعمال جديد هارب من 428 حكم و471 سنة حبس

حملة إزالة فجراً هي الأكبر من نوعها وإخلاء 3700 أسرة وإزالة 1200 منزل

التموين تعلن 6 خطوات لضم أفراد أسرتي لبطاقة التموين إلكترونياً

الأوقاف تعلن غلق المساجد في صلاة الجمعة مرة أخرى بهذه الحالة