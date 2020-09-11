20 إصابة بكورونا بين كوادر مستشفى في الاردن

دوت الخليج :- وصل مجموع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بين كوارد مستشفيات البشير الحكومي إلى 20 إصابة، حتى الآن، بحسب بيان أصدره اليوم الجمعة مدير عام المستشفيات الدكتور محمود زريقات، وكشف فيه تفاصيل تسجيل الإصابات، فضلا جملة من الإجراءات “المشددة” لمواجهة انتشار الفيروس في “البشير”.

وقال زريقات في البيان “بالرغم من اتباعنا وتطبيقنا للتدابير الوقائية العالمية والوطنية في وقاية الكوادر الطبية والتمريضية والمهن المساندة والاداريين وحمايتهم من انتقال عدوى فايروس كوفيد – ١٩ لهم، إلا أنه وللأسف الشديد فقد تمكن هذا الفيروس من الوصول إلى زملائنا من أطباء وممرضين يعملون على معالجة المرضى ضمن اختصاصاتهم”.

وبحسب البيان “اظهرت الفحوصات المخبرية إصابة احد الزملاء والذي يعمل مقيم في اختصاص الجراحة العامة والان هو قيد العلاج في مستشفى الأمير حمزة للعزل العلاجي للكورونا. ومساء الخميس ظهرت نتيجة فحص مخبري لزميل طبيب يعمل مقيم في اختصاص جراحة العظام والمفاصل”, وفق الغد .

وبعد ذلك “باشر فريق الاستقصاء الوبائي التابع لمستشفيات البشير بإجراء دراسة واستقصاء للمخالطين للزملاء المصابين وقد تم أخذ حوالي (٣٠٠) مسحة انفية بلعومية وقد أظهرت النتائج إصابة (١٨) من كوادرنا من مختلف المهن من أطباء وممرضين في أقسام أمراض الدم في مستشفى الباطني والأشعة التخصصية /مستشفيات البشير”.

واتباعا للبروتوكول الخاص بمصابي الكورونا المتجددة وانتشاره بين الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في الأقسام المشار إليها فقد تقرر مايلي :

اولا: حجر الكوادر الطبية والتمريضية العاملة في هذه الأقسام والذي من الممكن انتقال العدوى لهم وعددهم (٥٢) من مختلف الاختصاصات والمهن.

ثانيا: إجراء الفحص المخبري لكل منهم ضمن برنامج زمني (الصفر، واليوم السابع واليوم الرابع عشر) اتباعا للبروتوكول الخاص والمعمول به لمرضى ومخالطي الكوفيد-١٩.

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ثالثا: توقف استقبال وإدخال مرضى العظام والمفاصل وتوقف إجراء العمليات الجراحية إلى اشعار اخر بإستثناء العمليات الجراحية الطارئة.

رابعا: تعقيم الأقسام التي تبين فيها وجود مصابين واعادة فتحها بعد (٧٢) ساعة حسب توصيات لجان ضبط العدوى لمستشفيات البشير.

خامسا: تم الايعاز لفريق الاستقصاء الوبائي التابع لمستشفيات البشير بالتوسع في اخذ عينات ومسحات انفية من كامل الكوادر العاملة في مستشفيات البشير دون استثناء.

سادسا: منع الزيارة من قبل ذوي المرضى منعا باتا إلى جميع أقسام مستشفيات البشير.

سابعا: إغلاق غرف العمليات الجراحية وتوقف إجراء العمليات الجراحية المبرمجة وتاجيلها إلى اشعار اخر بإستثناء العمليات الجراحية الطارئة.

ثامنا: عدم استقبال الحالات المحولة من مستشفيات أخرى إلى اشعار اخر وسيتم التنسيق لتكليف الاختصاصات المعنية لتغطية ذلك في أماكنهم ان امكن ذلك.