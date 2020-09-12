مصادر: بكين تفضل الوقف النهائي على البيع القسري لـ"تيك توك"

قالت مصادر معنية، الجمعة، إن بكين تعارض بيع بايت دانس الصينية، مالكة تيك توك، لأنشطته في الولايات المتحدة بشكل قسري، وسيكون من الأفضل بالنسبة لها وقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة نهائيا في الولايات المتحدة.

وتجري "بايت دانس" محادثات لبيع أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين، بينهم مايكروسوفت وأوراكل، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر الخدمة في حالة عدم بيعها.

وأعطى ترامب بايت دانس مهلة حتى منتصف سبتمبر لإتمام الصفقة.

لكن المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لحساسية الموقف، قالت إن المسؤولين الصينيين يرون أن البيع القسري سيجعل كلا من بايت دانس والصين تبدوان في موقف ضعف في مواجهة الضغط من واشنطن.

Advertisements

وقالت بايت دانس في بيان لرويترز إن الحكومة الصينية لم تخطرها أبدا بأنها يتعين عليها وقف تيك توك في الولايات المتحدة أو في أي سوق أخرى.

وقال اثنان من المصادر إن الصين تعتزم استخدام مراجعات أجرتها لقائمة صادرات التكنولوجيا في 28 أغسطس لتأجيل أي صفقة توصلت إليها بايت دانس، إذا كانت قد توصلت لصفقة بالفعل.

ولم يرد مكتب معلومات مجلس الدولة ووزارتا الخارجية والتجارة بالصين على طلبات للتعقيب أرسلت خارج أوقات العمل الرسمية.