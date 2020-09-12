الطيران الروسى يعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

وذكر بيان صادر عن المركز الوطنى لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أن القوات الجوية الروسية قامت اليوم برصد هدف جوى يقترب من الحدود الروسية، حيث قامت مقاتلة من طراز (ميج-31) تابعة للقوات الجوية للأسطول الشمالى بالتحليق لاعتراضها والتعرف عليها وعدم السماح بانتهاك الحدود الروسية.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية تعرف على الطائرتين، وتبين أنها طائرة استطلاع وحرب إلكترونية من طراز "فالكون" تابعة للقوات الجوية النرويجية.

وذكر مركز إدارة الدفاع الوطنى الروسى قبل أيام بأن مقاتلة روسية من طراز "ميج-31" اعترضت طائرة تابعة للقوات الجوية النرويجية بالقرب من الحدود الدولية الروسية فوق المياه المحايدة بحر بارنتس.