العراق يعلن مقتل 4 من قيادي تنظيم داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 4 من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سامراء.

وقالت الخلية في بيان إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تمكنت من قتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء".

وأوضح البيان أن 2 منهم كانا يرتديان أحزمة ناسفة.

وفي وقت سابق، ألقت السلطات العراقية القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في مدينة الموصل.