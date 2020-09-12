العراق يعلن مقتل 4 من قيادي تنظيم داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق مقتل 4 من قيادات تنظيم داعش الإرهابي في سامراء.
وقالت الخلية في بيان إن "قوة مشتركة من لواء مغاوير قيادة عمليات سامراء وسرايا السلام ومن خلال كمين محكم ، تمكنت من قتل ٤ من اهم قيادات عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفرحاتيه في قضاء سامراء".
وأوضح البيان أن 2 منهم كانا يرتديان أحزمة ناسفة.
وفي وقت سابق، ألقت السلطات العراقية القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في مدينة الموصل.
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