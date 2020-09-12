إثيوبيا تعلن عن المرحلة الثانية لملء سد النهضة | تفاصيل جديدة

بمناسبة بدء السنة الجديدة وفقا للتقويم الإثيوبي، طالب الدكتور يعقوب أرسانو، أحد أعضاء فريق التفاوض الإثيوبي، المواطنين بمواصلة دعم سد النهضة، متحدثا عن المرحلة الثانية لملء خزان السد.
ودعا أرسانو الإثيوبيين لاستمرارهم في الدعم المطلق لاستكمال مشروع سد النهضة، متوقعا أن يصبح أحد محركات التنمية المستقبلية للبلاد، وفقا لصحيفة "اثيوبيان هيرالد".
وأضاف الخبير الإثيوبي أن أحد أهدافه بالنسبة للعام الجديد هو المرحلة الثانية لملء سد النهضة.
وأوضح أن سد النهضة سيظل على رأس قرارات وأولويات العام الجديد، معبرا عن سعادته باستكمال الملء الأولي للسد.
في وقت سابق، أكد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد أن عملية بناء سد النهضة شهدت نتائج واعدة بسبب الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة القيادة بصورة كبيرة.
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