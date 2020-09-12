بدء توزيع لقاح سبوتنيك ضد كورونا في روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا على الأقاليم الروسية.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته قناة "روسيا اليوم" إلى أنه خلال توزيع الدفعة الأولى سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

يذكر أن روسيا سجلت أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من مليون شخص في روسيا، وأكثر من 28 مليونا حول العالم.

وتم تطوير اللقاح في مركز غاماليه للأبحاث العلمية، ويشرف الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة على إنتاجه.