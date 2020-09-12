وفاة "صخرة أسود الرافدين".. كورونا يفجع الكرة العراقية مجددا

توفي، الجمعة، ناظم شاكر نجم المنتخب العراقي السابق، وأحد رموزه في كأس العالم عام 1986، عن 62 عاما، متأثرا بمضاعفات من جراء إصابته بفيروس كورونا .

ونعى الرئيس السابق للاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد زميله السابق مع المنتخب بتغريدة كتب فيها "فقدنا هامة رياضية نفخر بها، تعازينا لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي".

وذكر مصدر مقرب من المدافع الدولي السابق في اتصال مع وكالة فرانس برس أن شاكر فارق الحياة مساء بعد دخوله في غيبوبة منذ الخميس بسبب مضاعفات "كوفيد-19".

وتم نقل شاكر منذ أكثر من أسبوعين إلى إحدى مستشفيات أربيل للعلاج إثر تدهور حالته الصحية.

ويعد شاكر أحد أعمدة منتخب "أسود الرافدين" في حقبة الثمانينيات وأحد رموز كرة القدم في المنطقة، خصوصا على مستوى بطولات كأس الخليج.

وغرد نجل الراحل في ساعة متأخرة من ليل الخميس على تويتر "والدي ينازع الموت".

Advertisements

وكانت الأوساط الكروية في العراق فقدت في يونيو الماضي نجم الكرة السابق أحمد راضي من جراء إصابته بفيروس كورونا.

كما توفي أيضا اللاعب الدولي السابق علي هادي، إثر إصابته بالفيروس الفتاك.

وولد "صخرة المنتخب العراقي" كما يعرف بين مشجعيه، عام 1958 في منطقة الدورة في العاصمة بغداد.

وبعد بداية في الأندية الشعبية، أصبح عام 1976 أبرز لاعبي نادي القوة الجوية الذي كان يعرف وقتها بنادي الطيران، وهو أعرق الفرق في البلاد.

وفي عام 1979 استدعي لصفوف المنتخب ليصبح أحد اشهر مدافعيه.

واعتزل شاكر اللعب واتجه إلى عالم التدريب حيث قاد فرقا عدة منها الكرخ وأربيل والقوة الجوية ودهوك، كما عيّن عام 2010 مدربا للمنتخب العراقي وقاده لمدة عام واحد.