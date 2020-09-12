فاوتشي: إحصاءات كورونا في أمريكا مقلقة

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشين أمس الجمعة إن إحصاءات فيروس كورونا في البلاد تثير القلق.
وأضاف فاوتشي في تصريحات لقناة "إن.بي.سي" الأمريكية: "اختلف مع تقييم الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تحاصر جائحة فيروس كورونا".
وتابع: "الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط".
واستطرد: "إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية التي تشبه ما كنا عليه قبل الكوفيد، فسيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021".
وسُئل فاوتشي عن التجمعات الانتخابية المفتوحة التي استأنفها ترامب استعدادا لانتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني التي ينافسه فيها الديمقراطي جو بايدن، فقال إنها محفوفة بالمخاطر "تماما".
وكان ترامب الذي اعترف، أمس الخميس، بالتهوين من حدة الفيروس منذ ظهوره في وقت سابق من هذا العام الانتخابي قال إنه يعتقد أن الولايات المتحدة "تضيق الخناق" على الأزمة.
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