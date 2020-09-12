المكسيك تتجاوز الـ70 ألف وفاة بفيروس كورونا

تخطى عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في المكسيك 70 ألف حالة، بإعلان حصيلة جديدة اليوم الجمعة.
وتشير بيانات الوفيات من منتصف مارس حتى مطلع أغسطس، إلى أن العدد الإجمالي للوفيات أكبر من العدد الرسمي بعشرات الآلاف.
وأعلنت وزارة الصحة الخميس، أن إجمالي الإصابات بلغ 652364 بينما بلغ إجمالي الوفيات 69649.
وتشير أرقام جامعة "جون هوبكنز"، إلى أن المكسيك تسجل رابع أكبر عدد للوفيات الناجمة عن الفيروس في العالم، وتحتل المركز 13 على أساس الوفيات إلى عدد السكان.
وتوفي بالفيروس أكثر من 900 ألف شخص بأنحاء العالم، وتشهد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك أكبر انتشار للعدوى.
يذكر أن أمريكا اللاتينية تعتبر المنطقة الأكثر انتشارا لفيروس كورونا في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة وأكثر من 300 ألف وفاة.
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