مصادر تكشف موقف الصين من بيع تطبيق تيك توك

كشفت مصادر، أمس الجمعة، أن الصين تعارض بيع شركة "بايت دانس" الصينية، مالكة تطبيق تيك توك، لأنشطته في الولايات المتحدة بشكل قسري.
ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن المصادر قولها: "الصين تفضل وقف تطبيق المقاطع المصورة القصيرة نهائيا في الولايات المتحدة".
وتجري الشركة الصينية محادثات لبيع أنشطة تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين، بينهم مايكروسوفت وأوراكل، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر الخدمة في حالة عدم بيعها.
وأعطى ترامب "بايت دانس" مهلة حتى منتصف سبتمبر لإتمام الصفقة.
وقالت المصادر إن المسئولين الصينيين يرون أن البيع القسري سيجعل كلا من "بايت دانس" والصين تبدوان في موقف ضعف في مواجهة الضغط من واشنطن.
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