قرض السيارة شروطه وطريقة الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية

قرض السيارة ، يقدم بنك التنمية الاجتماعية للأفراد العديد من التمويلات الميسرة كتمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل كنف وذلك بهدف مساعدة أصحاب الدخل المنخفض وتقديم الفرصة لهم لزيادة مصدر دخلهم ومساعدتهم على مواجهة وتحمل ظروف المعيشة كما يقدم البنك قرض السيارة والذي يعد من احدي التمويلات المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية وذلك بهدف تقديم الدعم وتوفير فرصة عمل للشباب من خلال الحصول على سيارة والعمل على تلك السيارة للأجرة العامة والخاصة كما يوفر البنك سيارات للعمل بها في النقل المدرسي.

سهولة الإجراءات المتخذة وذلك من أجل الحصول على القرض.

برنامج التمويل خاص بالمواطنين أصحاب الدخل المنخفض والمحدود.

العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بتسديد أقساط القرض.

أعلن بنك التنمية الاجتماعية أن الحد الأقصى من القرض للسيارة الأجرة يصل إلى مائة ألف ريال.

الحد الأقصى للسيارة الملاكي والذي يقوم المقترض بالعمل عليها كسيارة أجرة يصل إلى مائة وخمسون ألف ريال.

يصل الحد الأقصى لقرض السيارة الخاصة بالنقل المدرسي إلي مائتان ألف ريال.

أهم مميزات قرض السيارة من بنك التنمية الاجتماعيةكم يصل الحد الأقصى لقرض السيارةالمستندات المطلوبة للحصول علي قرض السيارة

لكي يتم التقديم للحصول على التمويل من بنك التنمية الاجتماعية يتطلب ذلك توافر بعض المستندات اللازمة وذلك حتي تتوافر جميع شروط ومتطلبات الحصول على التمويل لاكتمال استحقاق الشخص للحصول عليه ومن هذه المستندات ما يلي:

صورية الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب.

العنوان الشخصي لمقدم الطلب.

رقم الآيبان الشخصي.

رقم جوال مقدم الطلب والمسجل في منصة أبشر.

شروط الحصول علي القرض

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم ليتم حصوله على التمويل ومن هذه الشروط التالي:

يتم التقديم لأحد فروع البنك مباشرة للحصول علي القرض حيث يتم مراجعة الطلب بشكل دقيق خلال فترة لا تقل عن شهر.

للبنك الحق في طلب أي معلومة ائتمانية من مقدم الطلب.

البنك غير مسؤول عن دفع أي تعويض في حال عدم دفع العميل مبلغ التأمينات.

البنك غير مسؤول عن وقوع أي مخالفة مرورية أو جنائية بحق السيارة أو السائق.

للبنك الحق في التحفظ علي السيارة وذلك في حال عدم التزام العميل بشروط العقد المعلنة من جانب البنك والمطلع عليها العميل من قبل.

بعد استلام السيارة يعتبر البنك غير مسؤول عن أي مخالفة ناشئة بسبب السائق أو السيارة.

يجب علي العميل ضرورة الالتزام التام بشروط البنك المعلنة للحصول علي القرض والالتزام بسداد الأقساط.

تحديث بتاريخ اليوم الموافق السابع عشر من يوليو لعام 2020: أعلن بنك التنمية الاجتماعية السعودي بأن تمويل السيارة المقدم من خلاله للراغبين في تحسين دخلهم للحصول على سيارة للعمل بها خلال منصتي أوبر وكريم أو في نظام النقل المدرسي ويعتبر ذلك غير مخالف لسياسات البنك حيث أن البنك يسعى في تحسين دخل المواطن السعودي، كما يمكنكم معرفة المزيد عن قرض السيارة من خلال المساعد الذكي بموقع بنك التنمية الاجتماعية حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من التمويلات الميسرة وبدون فوائد وذلك من أجل توفير فرص العمل في المجالات والقطاعات المختلفة مما يساعد على القضاء على نسبة البطالة داخل المملكة العربية السعودية وتحسين مستوى الدخل للمواطنين لضمان حياة كريمة لهم وتحسين مستوى الدخل لديهم حيث يعتبر قرض السيارة من ضمن قروض البنك التي تشجع على العمل وتحسين الدخل.