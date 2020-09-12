أخبار اليمن : الكشف عن سر الخطر الكبير على حياة الرجال والمسنين

الكشف عن سر الخطر الكبير على حياة الرجال والمسنين
كشف علماء من جامعة واشنطن عن سبب ظهور أعراض أكثر خطورة لدى الرجال وكبار السن، مقارنة بالآخرين عند الإصابة بفيروس "كورونا" المسبب لمرض "كوفيد-19".
قام الباحثون بعزل الحمض النووي الريبي الفيروسي من المسحات التي تم جمعها من 430 مريضا مصابا بمرض "كوفيد-19"، و54 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا".
وقام العلماء بتحليل الاستجابة المناعية للفيروس، مع الأخذ في الاعتبار العمر والجنس وقوة الإصابة.
ووجد الباحثون أن الأعراض والاضطرابات الأكثر خطورة الموجودة لدى الرجال وكبار السن تعتمد على الحمل الفيروسي (هو تعبير رقمي عن كمية الفيروس في حجم معين) على الخلايا المناعية. أي أن كمية الفيروس تكون أكبر لدى الرجال وكبار السن.
كما اتضح أن الاستجابات المناعية تنشط بعد ثلاثة أيام فقط من ظهور العدوى، وتتقلب ووظيفة الخلايا المناعية حسب قوة الفيروس، مما يؤدي إلى حدوث انتهاك لرد الفعل المناعي لدى الرجال وكبار السن، وفقاً لوكالة سبوتنيك.
ويشار إلى أن معدل الوفيات بوباء "كوفيد-19" كان أكبر عند الرجال وكبار السن، مما قد يشير إلى استجابات مناعية أضعف.
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