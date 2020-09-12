بريطانيا ترحب باتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل

وأضاف راب، أن بريطانيا تتمنى أن تخطو مزيد من الدول خطوات مماثلة من أجل التقدم بعملية السلام فى الشرق الأوسط.
وأعلن الرئيس الأميركى دونالد ترامب، مساء الجمعة، اتفاق مملكة البحرين وإسرائيل على إبرام اتفاق سلام، واصفا إياه بـ"الإنجاز التاريخى".
وغرد ترامب على حسابه الرسمى عبر تويتر، قائلا: "إنجاز تاريخى آخر اليوم.. صديقانا العظيمان إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان على اتفاق سلام".
وقال بيان أميركى بحرينى إسرائيلى مشترك، إن الرئيس ترامب، والعاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، تحدثوا اليوم، وتمت الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.
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