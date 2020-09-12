نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير داخلية البحرين: إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل موقف شجاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، أن مسألة إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل إجراء سيادي.

ووصف "بن عبدالله"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، إعلان تأسيس العلاقات مع إسرائيل بأنه "موقف شجاع".