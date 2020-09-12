زفيريف ينتفض ويبلغ "أهم نهائي" في تاريخه

تجاوز ألكسندر زفيريف، المصنف الخامس، بداية ضعيفة ليحقق الفوز 3-6و2-6 و6-3 و6-4 و6-3 على بابلو كارينيو بوستا في قبل نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس، السبت، ليبلغ أول نهائي له في بطولة كبرى "غراند سلام".
وانتفض زفيريف في الوقت المناسب ليتغلب على الإسباني كارينيو بوستا، المصنف 20، ويحقق أول انتصار في مسيرته بعد تأخره في مجموعتين.
وبدا أن اللاعب الألماني يتجه نحو خسارة مؤكدة عقب ارتكابه 36 خطأ خلال أول مجموعتين، لكنه استعاد قوته وبدا وكأنه لاعب مختلف تماما حتى نهاية المباراة.
وسيلتقي زفيريف، الساعي ليصبح أول ألماني يفوز ببطولة كبرى منذ اقتناص بوريس بيكر بطولة أستراليا المفتوحة عام 1996، مع الفائز من الروسي دانييل ميدفيديف الذي خسر نهائي العام الماضي، أو المصنف الثاني النمساوي دومينيك تيم في النهائي، الأحد.
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