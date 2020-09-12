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فنزويلا تعلن اعتقال جاسوس أمريكي قرب منشأة نفطية

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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الجمعة اعتقال جاسوس أمريكي قرب مجمع لتكرير النفط في شمال غرب البلاد الذي يشهد نقصا حادا في الوقود.

وقال مادورو في بث مباشر على التلفزيون الرسمي "بالأمس اعتقلنا جاسوسا أمريكيا في ولاية فالكون يتجسس على مصفاتي أمواي وكاردون".

وأضاف: "هز من مشاة البحرية وعمل كأحد أفراد مشاة البحرية في قواعد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العراق".

وتابع: "تم اعتقال الجاسوس ومعه أسلحة متخصصة ومبالغ نقدية ضخمة ودولارات كثيرة وعناصر أخرى سلمناها مباشرة لمكتب النائب العام".

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