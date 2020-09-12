مصر توضح حقيقة تصدير الكهرباء إلى أوروبا "بسعر مخفض"

رد مجلس الوزراء المصري، السبت، على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصدير مصر للكهرباء لدول أوروبية بسعر مدعم، أقل من السعر المحلي.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لهذا الأمر، حيث أنه لا يوجد أي ربط كهربائي بين مصر و أي دولة أوروبية حتى الآن.

وأشارت الوزارة إلى أن تصدير مصر الكهرباء للخارج يأتي نتيجة امتلاكها احتياطيًا ضخمًا من الطاقة بمختلف أنواعها، سواء الغاز أو الكهرباء أو الطاقة المتجددة، مما أسهم في زيادة الدخل القومي، وجعل مصر سوقًا جاذباً للاستثمار في مجال الطاقة.

وأشارت صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك" إلى أنه يجري حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، الذي سيجري من خلال كابلات بحرية جهد 500 ك. ف، بنظام DC وستتجاوز قدرات الخط أكثر من 2000 ميغاوات.

ويعد المشروع أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، ويحول مصر إلى مركز للطاقة وناقل للكهرباء في القارة الأوروبية.