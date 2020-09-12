رويترز : أكثر من 28.3 مليون إصابة و910 آلاف وفاة بكورونا فى العالم

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر عام 2019.
وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6 ملايين و414 ألفا و694 إصابة و191 ألفا و916 وفاة.
وجاءت الهند فى المركز الثانى من حيث عدد المصابين، مسجلة 4 ملايين و562 ألفا و414 إصابة و76271 حالة وفاة.
وحلت البرازيل فى المركز الثالث من حيث عدد المصابين الذين بلغوا 4 ملايين و282 ألفا و164، بالإضافة إلى 130 ألفا و396 وفاة، ما يعتبر ثانى أكبر حصيلة عالميا للوفيات.
وجاءت روسيا فى المركز الرابع من حيث عدد الإصابات الذى وصل إلى مليون و51 ألفا و874 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 18365 حالة فقط.
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