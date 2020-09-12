فنزويلا تعلن إحباط مخطط تخريبى واعتقال جاسوس أمريكى

كشف الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن السلطات أحبطت مخططا تخريبيا فى مصفاة النفط "إل باليتو" وقبضت على جاسوس أمريكى مسلح كان يتجسس على أكبر مصفاتين بالبلاد "أمواي" و"كاردون".





وقال مادورو خلال اجتماع عبر فيديو كونفرنس مع الجناح الشبابى للحزب الاشتراكى الفنزويلى: "اعتقلنا أمس جاسوسا أمريكيا فى ولاية فالكون كان يتجسس على مصفاتى أمواى وكاردون".

وأضاف أن المقبوض عليه هو من قوات مشاة البحرية الأمريكية وكان قد خدم فى قواعد عسكرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بالعراق.

وتابع: "كانت بحوزته أسلحة متخصصة ثقيلة ومبلغ كبير من الدولارات وأشياء أخرى نقلناها مباشرة إلى مكتب المدعى العام وهو الآن يدلى باعترافاته".

وقال إن وزير النفط طارق العيسمى وفريق مهدنسين أحبطوا قبل يومين، خطة لتنفيذ تفجير فى مصفاة "إل باليتو" الواقعة على بعد حوالى 120 كيلومترا غرب العاصمة كاراكاس.

وتعتبر مصفاة "كاردون"، التى تبلغ طاقتها 305 آلاف برميل يوميا، جزءا من مركز "باراجوان" لتكرير النفط، وهى الأكبر فى البلاد وثانى أكبر مصفاة فى العالم بقدرة تكريرية معلنة تصل إلى مليون برميل يوميا ما يعادل 72% من قدرة المعالجة لشركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.