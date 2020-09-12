الأردن : 180 إصابة محلية بفيروس كورونا اليوم الجمعة

دوت الخليج :- سجلت اليوم الجمعة في المملكة 189 حالة اصابة بكورونا، منها 180اصابة محلية، توزعت بحسب التالي:

122حالة في عمّان منهم (60) مخالطين لحالات سابقة و(62) حالة تحت الاستقصاء، و٩ في الكرك مخالطين لحالات مؤكدة، و29 في البلقاء مخالطين لحالات مؤكدة، و9 في إربد مخالطين لحالات مؤكدة، و7 في الزرقاء مخالطين لحالات مؤكدة، و1 في المفرق و3 في مادبا مخالطين لحالات مؤكدة.

فيما سجلت (9) حالات لقادمين من الخارج ، (3) قادمين من مصر و(3) قادمين من تركيا و(1) من السعودية و(2) من أوكرانيا.