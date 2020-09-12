قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، "إنه بعد أكثر من ثمانية أشهر على مقتل متعاقد أمريكي وإصابة أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية في وابل من الصواريخ بالعراق، تواصل الميليشيات استهداف قواعدنا العسكرية بل تزايدت وتيرة تلك الهجمات".
وأضاف ماكنزي- في تصريحات، حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت- "لقد تعرضنا لهجمات نيران غير مباشرة حول قواعدنا وضدها في النصف الأول من هذا العام أكثر مما حدث في النصف الأول من العام الماضي.. الهجمات لم تسقط قتلى، وهذا شيء جيد، لكنهم مستمرون".
جاءت تصريحات ماكنزي بعد ساعات فقط من إعلان واشنطن أن الولايات المتحدة ستقلص وجودها في العراق بمقدار النصف تقريبًا بحلول نهاية سبتمبر، مع مغادرة حوالي 2200 جندي للبلاد.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القيادة المركزية الأمريكية: تزايد هجمات المليشيات على قواعدنا بالعراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.