بدون وفيات.. موريتانيا تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت المصالح الصحية شفاء 28 حالة.

فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أن توزيع الحالات المسجلة خلال الساعات الماضية بفيروس كورونا المستجد كان على النحو التالي:

- الركيز: 1.

- روصو: 1

- نواذيبو: 1

- الزويرات: 3

- السبخة: 3

- تفرغ زينة: 3

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- دار النعيم: 8

- تيارت 4

- توجنين: 5

- عرفات: 4

- الميناء: 5

- الرياض 6

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وقالت الوزارة إن الـ24 ساعة الأخيرة عرفت إجراء 339 فحصا، من بينها 56 فحص متابعة، و283 فحص تشخيص، فيما ارتفع مجموع الفحوص التي أجريت في البلاد منذ بداية الوباء إلى 75911.

وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 7266 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 6786، وعدد الوفيات إلى 161 حالة.

