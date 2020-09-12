الهند تقترب من 100 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، سجلت الهند إجمالى أكثر من 4.65 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، لتحتل بذلك المركز الثانى على مستوى العالم فى عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة التى سجلت أكثر من 6.4 مليون حالة.
وتشير الوكالة إلى أن الهند تسجل زيادة أسرع من أى مكان آخر فى العالم بفيروس كورونا مع ارتفاع عدد الحالات عبر المناطق الحضرية والريفية فى بعض الولايات الكبيرة ذات الكثافة السكانية.
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