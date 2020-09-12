ناشطات يضرمن النار في مبنى حكومي احتجاجا على العنف ضد المرأة فى...

أضرمت ناشطات مكسيكيات خلال احتجاجات على العنف ضد المرأة، النار في جزء من مبنى لجنة حقوقية حكومية بوسط المكسيك يوم الجمعة.

وقال شاهد عيان إنه بعد تسجيل كتابات على جدران المبنى حطمت نحو 25 امرأة ملثمة الباب واقتحمن المبنى وأشعلن حريقا بداخله، مضيفا أن النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف.

وقالت حكومة ولاية مكسيكو إن الشرطة اعتقلت 13 امرأة، لكنها أفرجت عنهن في وقت لاحق عقب غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معاملتهن الواضحة بشكل خشن.

واحتلت الناشطات أيضا المكاتب الرئيسية للجنة حقوق الإنسان الاتحادية في مكسيكو سيتي خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بالقصاص للنساء االواتي قتلن في قضايا لم يتم حلها أو حتى التحقيق فيها بشكل ملائم.

ولفتت بيانات رسمية إلى أن قتل النساء بسبب جنسهن في المكسيك زاد 5.4% بين يناير ويوليو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وفي يوليو وحده قتلت 74 امرأة.