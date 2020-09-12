بقيادة مصر.. هنية يكشف عن صفقة تبادل أسرى جديدة مع إسرائيل

كشف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، عن أن مصر تتوسط حاليا بين حركة حماس وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرى.
وقال "هنية"، إن حماس ترحب بالدور المصري في إمكانية الوصول إلى اتفاق تبادل جديد للأسرى، وتعرب عن أملها بإنجاز شيء على هذا الصعيد.
وأضاف أن "الإخوة في مصر يتابعون العديد من الملفات بينها المصالحة والحصار ومعبر رفح وتبادل الأسرى".
ولم يوضح رئيس المكتب السياسي لحماس إن كان هناك تقدم في ملف تبادل الأسرى بين حركته وإسرائيل، حيث تقول إسرائيل إن حماس تحتجز 4 جنود إسرائيليين منذ عدوان الاحتلال على قطاع غزة عام 2014.
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