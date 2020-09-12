شاهد.. ناشطات مكسيكيات يضرمن النار في مبنى احتجاجا على العنف ضد المرأة

أضرمت ناشطات مكسيكيات النار في جزء من مبنى لجنة حقوقية حكومية بوسط المكسيك احتجاجا على العنف ضد المرأة.
وقال شاهد من وكالة "رويترز" للأنباء إنه بعد رش كتابات على جدران المبنى حطمت نحو 25 امرأة ملثمة الباب واقتحمن المبنى وأشعلن حريقا بداخله.
وأضاف أن النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف.
وقالت حكومة ولاية مكسيكو إن الشرطة اعتقلت 13 امرأة، وقد أفرجت عنهن بعد ذلك عقب غضب على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب معاملتهن الواضحة بشكل خشن.
واحتلت الناشطات أيضا المكاتب الرئيسية للجنة حقوق الإنسان الاتحادية في مكسيكو سيتي خلال الأسبوع الماضي للمطالبة بالقصاص للنساء اللائي قتلن في قضايا لم يتم حلها أو حتى التحقيق فيها بشكل ملائم.
وأشارت بيانات رسمية إلى أن قتل النساء بسبب جنسهن زاد 5.4 في المئة فيما بين يناير ويوليو في المكسيك بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي يوليو وحده قتلت 74 امرأة.
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