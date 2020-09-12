ناسا تعتزم شراء صخور من القمر لاستخراج المعادن

أعلنت وكالة "ناسا" الأمريكية للفضاء أنها تعتزم شراء صخور من القمر من الشركات الخاصة، وذلك في محاولة لبدء عمليات استخراج المعادن من القمر.
وقالت ناسا - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إنها "باتت تستقبل المقترحات من شركات مختلفة حول كيفية قيامها بجمع الصخور من القمر، باستخدام مركبات روبوتية تسير على سطحه"، مؤكدة أنها تخطط لشراء العينات، التي تتراوح أوزانها ما بين 50 و500 جرام، مقابل مبلغ يبدأ من 15 ألف دولار، ويصل إلى 25 ألف دولار.
وأشارت إلى أن جمع الصخور على القمر ونقل ملكيتها إلى ناسا يعتبر اختبارا لمفهوم التجارة الفضائية على القمر، موضحة أن المبادرة ستساهم بوضع مبادئ مبكرة لكيفية إجراء عمليات التعدين بين "متعهدي الفضاء"، ما قد يساهم بتسهيل مهام رواد الفضاء في المستقبل.
وتسعى ناسا لشراء الصخور القمرية، قبل عام 2024، وهو الموعد الذي تنوي الوكالة فيه إعادة البشر إلى القمر مرة أخرى.
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