الارشيف / أخبار عالمية

نساء المكسيك يشعلن النار في مبنى حكومي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نساء المكسيك يشعلن النار في مبنى حكومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  حطمت نحو 25 امرأة ملثمة باب مبنى لجنة حقوقية حكومية وسط المكسيك، قبل أن يقتحمن المبنى ويشعلن حريقا بداخله، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

 وأضافت الوكالة، أن النساء غادرن المبنى ورشقن جدرانه الخارجية بزجاجات مولوتوف، احتجاجا على جرائم العنف والقتل التي تطال النساء.

 

واعتقلت الشرطة المكسكية، 13 امرأة، وقد أفرجت عنهن بعد ذلك، عقب موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن عاملتهن قوات الأمن بصورة خشنة للغاية.

 

Advertisements

وقد احتلت ناشطات المكاتب الرئيسية للجنة حقوق الإنسان الاتحادية في العاصمة مكسيكو سيتي، الأسبوع الماضي، للمطالبة بالقصاص للنساء اللائي قتلن في قضايا لم يتم حلها أو حتى التحقيق فيها بشكل ملائم.

 

وكانت بيانات رسمية، أشارت إلى أن قتل النساء بسبب جنسهن زاد 5.4 في المئة بين يناير ويوليو في المكسيك، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 

وفي يوليو الماضي وحده شهدت المكسيك مقتل 74 امرأة.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نساء المكسيك يشعلن النار في مبنى حكومي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا