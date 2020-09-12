تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد للمواطنين السعوديين والمقيمين بأقساط حتي 5 سنوات؛ فبنك البلاد من أهم وأفخم البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم مجموعة من التمويلات والعروض البنكية التي تتناسب مع كافة الفئات الاجتماعية والعمرية للمواطنين السعوديين والمقيمين في أراضي المملكة العربية السعودية، وتتناسب أيضاً مع كافة الأفراد والشركات والمنشئات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة أيضاً، كما يوظف أيضاً قاعدته الرأسمالية.

تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد للمواطنين السعوديين والمقيمين

يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي فوري بدون كفيل وبدون تحويل راتب لعملاء البنك في المملكة العربية السعوديين سواء من المواطنين أو المقيمين في المملكة والمتقاعدين أيضاً، وفي فترات سداد مريحة وأقساط ميسرة قد تصل إلى 5 سنوات، وقد يوافق البنك فورياً بعد طلب الحصول علي التمويل الشخصي بدون كفيل أو تحويل راتب، وذلك بعد توافق الشروط والأحكام التي حددها بنك البلاد، وتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة من البنك، للحصول علي التمويل الشخصي .

يقدم البنك التمويل الشخصي بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد تساعد العميل علي اختيار التمويل المناسب، كما يقدم البنك حساب البلاد بعوائد شهرية وهو حساب الادخار أو الاستثمار بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي.

يقدم البنك تمويل شخصي متوافق مع الشريعة ألإسلاميه وأحكام الدين الإسلامي.

لا يحتاج التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد إلى كفيل.

لا يحتاج التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد إلي تحويل الراتب.

يقدم البنك فترات سداد تصل إلي 5 سنوات وبأقساط ميسرة.

متاح التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية والمتقاعدين.

يتيح إمكانية السداد المبكر للتمويل الشخصي بدون كفيل.

يمكن أن يصل التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد إلى مبلغ 2 مليون ريال سعودي.

يتيح البنك إمكانية الحصول علي تمويل إضافي.

يتيح البنك إمكانية السداد في بداية الأقساط.

الموافقة الفورية من البنك بعد توافق الأحكام والشروط وتقديم جميع المستندات والأوراق المطلوبة وسرعة إتمام الإجراءات في بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعوديةالشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودين والمتقاعدين أيضاً، ولكن هناك مستندات وأوراق مطلوبة من بنك البلاد للحصول علي التمويل الشخصي، وتتلخص تلك المستندات كالتالي: