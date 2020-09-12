ألمانيا : ضبط 250 سلاحًا ناريًا وآلاف الطلقات بحوزة ناشط يمينى متطرف

وقالت الشرطة الألمانية إنه تم العثور خلال الحملة التى جرت مساء أمس الجمعة، على أسلحة طويلة وقصيرة وحربية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وذكرت الشرطة أن الحملة جاءت على خلفية الاشتباه فى انتهاك قانون حيازة الأسلحة والرقابة على الأسلحة الحربية، مشيرة إلى أنه من المرجح بناء على مجمل الملابسات أن المشتبه به يعتنق الفكر اليمينى، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بسبب سير التحقيقات.