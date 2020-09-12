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روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح كورونا

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-12 09:47 0 تبليغ

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ووفقًا للبيان الذى أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الصحة: "خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر".

وكانت وزارة الصحة الروسية أعلنت يوم 11 أغسطس الماضى، تسجيل أول لقاح عالمى ضد فيروس ، والذى أطلقت عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنًا بأول قمر صناعى روسى، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون فى مركز جاماليا، بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسى.

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