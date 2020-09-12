بعد خطفه واغتصابه.. شاهد.. العثور على جثة طفل تعرض لجريمة بشعة فى المغرب

عثرت مصالح الأمن في مدينة طنجة شمال المغرب، على جثة الطفل عدنان بوشوف، الذي شغل مواقع التواصل في المملكة منذ اختفائه، الأحد الماضي، بعدما خرج من منزل أسرته لإحضار دواء من الصيدلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن في المغرب، أن مصالح الأمن بمنطقة بني مكادة في مدينة طنجة، كانت قد توصلت، ببلاغ للبحث لفائدة العائلة، بشأن اختفاء طفل قاصر يبلغ من العمر 11 عامًا، قبل أن تكشف الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خاصة بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته.

وتمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء إلى مكان التخلص من جثة الضحية.

وتشير المعطيات الأولية، إلى أن المشتبه به اعتدى جنسيًا على الطفل بعد استدراجه إلى الشقة التي يستأجرها بنفس الحي الذي كان يقيم به الضحية مع عائلته، ثم قام بقتله ودفنه في منطقة خلاء خلف منزل الأسرة في حي الزموري.

ونقلت الجثة إلى المستشفى الجهوي في مدينة طنجة رهن تشريح الطب الشرعي، فيما يتم التحقيق مع المشتبه به بتهمة ارتكاب جناية القتل العمد المقرونة بهتك عرض قاصر، ويتعلق الأمر بشخص في الـ 24 من العمر ويعمل في المنطقة الصناعية في المدينة.