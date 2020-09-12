بومبيو: الأمر متروك للأفغان لتحديد مستقبل نظامهم السياسي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو" إن الأمر متروك للأفغان لتحديد شكل النظام السياسي في بلادهم خلال محادثات السلام".

وحث بومبيو ـ بحسب ما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي اليوم، السبت - الأطراف الأفغانية المتصارعة على اغتنام الفرصة لإبرام اتفاق سلام، وذلك خلال حفل افتتاح مفاوضات السلام التي طال انتظارها، معبرا عن أمله في أن يوفر هذا الحل الحماية لحقوق جميع الأفغان.

ومن المأمول أن تُنهي محادثات السلام بين الأطراف الأفغانية، حربا دامت 19 سنة في البلاد.