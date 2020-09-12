عاجل .. إعدام المصارع نويد أفكارى فى إيران

ووفقًا للصحيفة الإيرانية، قال حسن يونس، محامى نويد أفكارى، فى تغريدة عبر "تويتر"، إن القضاء فى شيراز أبلغ أسرة أفكارى بأن حكم الإعدام الصادر بحق ابنهم تم تنفيذه صباح اليوم السبت.

كما أكد رئيس قضاة ولاية فارس النبأ، قائلاً إن "حكم إعدام نويد أفكارى تم بعد إتمام الإجراءات القانونية".

وكانت الحكومة الإيرانية اتهمت نويد أفكارى، الذى اعتقل فى شيراز بعد احتجاجات أغسطس 1997، بقتل حسين تركمان، ضابط أمن إمدادات المياه فى شيراز.

طبقاً لمحامى أفكارى، فإن الوثيقة الوحيدة التى استندت إليها المحكمة فى قرارها بالإعدام هى اعترافات تم العثور عليها تحت وطأة التعذيب، حسبما نقلت "إيران انترناشونال".