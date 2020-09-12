ووفقًا للصحيفة الإيرانية، قال حسن يونس، محامى نويد أفكارى، فى تغريدة عبر "تويتر"، إن القضاء فى شيراز أبلغ أسرة أفكارى بأن حكم الإعدام الصادر بحق ابنهم تم تنفيذه صباح اليوم السبت.
كما أكد رئيس قضاة ولاية فارس النبأ، قائلاً إن "حكم إعدام نويد أفكارى تم بعد إتمام الإجراءات القانونية".
وكانت الحكومة الإيرانية اتهمت نويد أفكارى، الذى اعتقل فى شيراز بعد احتجاجات أغسطس 1997، بقتل حسين تركمان، ضابط أمن إمدادات المياه فى شيراز.
طبقاً لمحامى أفكارى، فإن الوثيقة الوحيدة التى استندت إليها المحكمة فى قرارها بالإعدام هى اعترافات تم العثور عليها تحت وطأة التعذيب، حسبما نقلت "إيران انترناشونال".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. إعدام المصارع نويد أفكارى فى إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.