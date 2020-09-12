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إيران تنفذ حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري

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نفذت إيران، اليوم السبت، حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، الذي تحتجزه السلطات منذ عامين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق بأن المصارع نويد أفكاري أدين بتهمة قتل مسؤول في الهيئة العامة للمياه في شيراز في أغسطس 2018.

ونفذت السلطات الإيرانية الحكم متجاهلة المطالب الدولية بالإفراج عن المصارع صاحب الـ27 عاما.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد اعتزام إيران تنفيذ الإعدام ضد أفكاري بسبب مشاركته في المظاهرات المناهضة للنظام.

واحتجز المصارع الإيراني لمشاركته في احتجاجات كانت تعم مختلف المدن والمناطق عام 2018، رفضا للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

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