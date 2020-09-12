العراق ترسل 12 طنًا من المواد الطبية إلى السودان

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم /السبت/، انطلاق طائرة تحمل 12 طنًا من المواد الطبية إلى السودان.
وذكرت الأمانة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "انطلقت من بغداد، أول طائرة تنقل المساعدات الطبية إلى الشعب السوداني الشقيق، بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع الجهات ذات العلاقة".
وأضافت أن الشحنة التي رافقها وفد رسمي يمثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية، طائرة القوة الجوية العراقية (c130) انطلقت من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وتحمل (12) طنًا من المواد الطبية، مبينةً أن الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعًا، لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه.
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