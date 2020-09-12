عضو حكومة الوفاق الليبية: لن يكون هناك حل للأزمة بدون القاهرة

تسعى حكومة الوفاق الليبية لتقريب وجهات النظر مع مصر وحل الخلافات معها، في وقت كان الملف الليبي مطروحا على الطاولة في عدة عواصم دولية، لإيجاد حلول للأزمة الليبية.

وبحسب إذاعة فرنسا الدولية "آر إف اي" فبعد محادثات ليبية في المغرب وجنيف للوصل إلى حل سياسي بين أطراف الصراع، يزور وفد مكون من 10 شخصيات من حكومة الوفاق القاهرة.

وأوضحت بحسب مصادرها، أن المباحثات في القاهرة تستمر حتى يوم غد الأحد وتجري في جو "إيجابي" وتهدف إلى إعادة العلاقة مع مصر.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا قوله إن هذا التقارب يحدث مع مصر لأن المعطيات على الأرض تغيرت.

وأضاف أن الليبيون والمجتمع الدولي أدركوا أنه لا يمكن لأي من أطراف النزاع السيطرة على الآخر بالقوة، بالتالي يكون الحوار فقط هو المخرج للأزمة الليبية.

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وأعرب بن شرادة عن أمله في أن تتمكن مصر من إقناع الجيش الوطني الليبي والبرلمان باستمرار وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط، وقبول نتائج المحادثات بين الليبيين في المستقبل.

وتابع قائلا "نعلم أن مصر بلد مركزي ومهم بالنسبة لليبيا.. ولن يكون هناك حل للأزمة بدون القاهرة.

وأوضح أن المناقشات تتم بمع الإخوة في مصر بشكل ودي، وتابع "كلنا نريد طي صفحة الماضي والتفكير في المستقبل. أردنا أن تحافظ مصر على اتصال مع غرب ليبيا والليبيين في جميع أنحاء البلاد. نحن نعلم جيدًا أن مصر لاعب كبير وقوي وقوي في الشرق الأوسط."

ويزور وفد ليبي يمثل المنطقة الغربية، القاهرة، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتفعيل الحل السياسي للأزمة الليبية بدعم وتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز.