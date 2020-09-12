لمرورها فوق إسرائيل.. لبنان يمنع طائرة تركية من الهبوط في مطار بيروت

كشفت وسائل إعلام لبنانية عن منع السلطات، طائرة تركية من الهبوط في مطار رفيق الحريري - بيروت الدولي - بسبب مرورها في الأجواء الإسرائيلية.
ونقل موقع "لبنان 24" عن رئيس مطار بيروت فادي الحسن قوله إن إدارة المطار منعت طائرة شحن تركية من الهبوط في مطار بيروت بسبب مرورها في الأجواء الإسرائيلية.
وأوضح الحسن أن "طائرة الشحن كان من المفترض أن تأتي من عمان إلى بيروت مباشرة، ولكن يبدو أن خطأ ما حصل لدى الجانب التركي أدى إلى مرورها في الأراضي المحتلة".
وأضاف: "لا تبعات لهذا الموضوع ولدينا اتفاق مع تركيا في هذا الشأن".
جدير بالذكر أن لبنان يشترط على جميع شركات الطيران القادمة إلى بيروت عدم المرور فوق الأجواء الإسرائيلية.
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