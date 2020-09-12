شاهد.. اللحظات الأولى لانفجار ضخم هز مدينة باتيس اليمينة

نشرت وسائل الإعلام اليمنية اليوم السبت مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى من الانفجار الضخم الذي هز مدينة باتيس اليمنية.
وهز انفجار ضخم صباح اليوم منطقة باتيس مديرية خنفر بمحافظة ابين اليمينية.
وقال شهود عيان إن الانفجار كان في مصنع الغاز الذي يتواجد يالمنطقة، وأكدوا سقوط ضحايا جراء الانفجار لا يعرف عددهم حتى الآن.
ووثق ناشطون اللحظات الأولى للانفجار الذي كان ضخمًا وشوهد من مسافات بعيدة من المصنع.
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