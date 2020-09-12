إصابة مدرب كرة قدم تركي بفيروس كورونا

قال مسؤول في نادي بشيكطاش، المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مدرب ناديه بفيروس كورونا المستجد، بعد يوم واحد من انطلاق الموسم الكروي الجديد في البلاد.
وقال منسق الشؤون الصحية في النادي إن نتيجة الفحص الروتيني الذي خضع له المدرب سيرجن يالجين، قبل مباراة الفريق أمام طرابزون سبور غدا الأحد، جاءت إيجابية.
وأضاف مسؤول النادي أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب يالجين رغم النتيجة الإيجابية للفحص.
وأقيمت أمس الجمعة أول مباراة في الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز للعبة الشعبية، وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزاسبور.
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