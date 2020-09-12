الارشيف / أخبار عالمية

إصابة مدرب كرة قدم تركي بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال مسؤول في نادي بشيكطاش، المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن الفحوص أثبتت إصابة مدرب ناديه بفيروس المستجد، بعد يوم واحد من انطلاق الموسم الكروي الجديد في البلاد.

وقال منسق الشؤون الصحية في النادي إن نتيجة الفحص الروتيني الذي خضع له المدرب سيرجن يالجين، قبل مباراة الفريق أمام طرابزون سبور غدا الأحد، جاءت إيجابية.

وأضاف مسؤول النادي أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب يالجين رغم النتيجة الإيجابية للفحص.

وأقيمت أمس الجمعة أول مباراة في الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز للعبة الشعبية، وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزاسبور.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابة مدرب كرة قدم تركي بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا