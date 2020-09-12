الشرطة اليونانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع لمهاجرين في جزيرة ليسبوس

أطلقت الشرطة اليونانية اليوم، السبت، الغاز المسيل للدموع بهدف تفريق تجمع لمهاجرين فى جزيرة ليسبوس. ودمر حريق هائل مخيم موريا المكتظ باللاجئين، في جزيرة ليسبوس اليونانية، مما ترك حوالي 12000 مهاجر بلا مأوى. وتزامن اندلاع الحريق مع ورود تقارير عن تشخيص إصابة 35 من سكان المخيم بفيروس كورونا "كوفيد-19". وذكرت وسائل إعلام يونانية أن الحريق اندلع في 3 جبهات نشطة في نفس الوقت تقريبا، مؤكدة أن الوضع خطير جدا؛ بسبب الرياح الشديدة.

وبينما يجري التحقيق في سبب الحريق، أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه ربما كان حريقا متعمدا.

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