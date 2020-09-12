انتقدوا سياساته.. زعيم كوريا الشمالية يعدم 5 مسؤولين حكوميين

أعدمت كوريا الشمالية 5 مسؤولين حكوميين، وذلك بعد انتقادهم السياسات الاقتصادية للدولة التي يفرضها الزعيم كيم جونج أون.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المسؤولين الخمسة جميعهم من موظفي وزارة الاقتصاد وقد أعدموا رميا بالرصاص في 30 يوليو، بعد انتقادهم السياسات الاقتصادية للبلاد.

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وأوضحت بحسب التقارير أن المسؤولين كانوا يتحدثون بصراحة عن الحاجة إلى الإصلاح الصناعي في تلك الدولة العسكرية التي تنتج قليلا من السلع الاستهلاكية لمواطنيها الفقراء.

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وأعرب المسؤولون عن مخاوفهم من تدهور الاقتصاد حال عدم اتخاذ إجراءات سريعة لتحسينه، وتوضح الصحيفة أن تلك المناقشات وصلت إلى رؤسائهم في الوزارة ما دفع السلطات لفتح تحقيقا ضدهم.

وبحسب التقارير، اعتقل الرجال الذين كانوا يعتبروا من الموظفين الأكفاء في الوزارة، وأجبروا على الاعتراف بتقويض النظام.

علاوة على ذلك، يقال إن عائلاتهم احتجزت في أحد المعسكرات الشهيرة يسمى "يوديك" والذي أصبح بمثابة سجن للمعارضين السياسيين.