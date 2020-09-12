وزير الخارجية الإماراتي: الاختراق الإستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس

علق "انور قرقاش " وزير الخارجية الاماراتي علي التطورات في المنطقة العربية والتي من هدفها الحلول السياسية وتغزز الامن والاستقرار والازدهار .

غرد قرقاش من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة إستراتيجيات لم تؤتي ثمارها ونبذ سياسة المحاور، وبالرغم من أنّه لا يمكن أن نعود إلى الوراء إلا أن البدايات الجديدة تحمل في طياتها فرصا حقيقية، بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والإستقرار والإزدهار

وتابع : " أرى في قراءتي للتطورات المتسارعة أن صناعة المستقبل لا يمكن أن تكون أداتها إستنساخ تجربة الماضي خاصة إن أخفقت في تحقيق أهدافها، الإختراق الإستراتيجي ضروري للعبور من الجمود والتكلس إلى الحركة الإيجابية، مراجعة التوجه لا يعني بالضرورة تغيير الأهداف بل مقاربتها بشكل مختلف ".