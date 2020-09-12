رئيس الجالية اليهودية بالبحرين عن اتفاق السلام مع إسرائيل: لحظة تاريخية لم نتوقعها

أشاد رئيس الجالية اليهودية في البحرين، "إبراهيم داهود نونو"، بإعلان توصل إسرائيل والبحرين إلى اتفاق سلام بين البلدين، قائلا "هذه لحظة تاريخية لم نتوقع أن نراها في حياتنا".
وقال إبراهيم نونو في حديث نقلته القناة السابعة العبرية، "إنه في هذه المناسبة التاريخية لتعزيز السلام في الشرق الأوسط، والبيان المشترك للولايات المتحدة ومملكة البحرين ودولة إسرائيل، تهنئ الجالية اليهودية البحرينية قيادتنا بهذه المناسبة الهامة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه بعد إنهائه مكالمة مشتركة بين ملك البحرين، حمد بن عيسى ال خليفة، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الجانبين اتفقا على إقامة علاقات كاملة بين البلدين، معتبرا هذا التقدم في العلاقات "إنجازا تاريخيا".
وتلقت مملكة البحرين دعوة الرئيس ترامب إلى الانضمام إلى إسرائيل والإمارات العربية المتحدة الى المراسم التاريخية في 15 سبتمبر 2020 في البيت الأبيض على اتفاق اقامة العلاقات بينهما.
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب إعلان الرئيس ترامب: "مواطني اسرائيل، أشعر بالانفعال لأبشركم الليلة عن توصلنا لاتفاق سلام جديد مع دولة عربية أخرى، مع البحرين هذا يضاف إلى اتفاق السلام التاريخي مع الامارات. مرت 26 عاما إلى أن تم التوصل إلى اتفاق سلام ثان مع دولة عربية ولاتفاق ثالث مرت 29 يوما".
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